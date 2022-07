Um Feldhamster vor dem Aussterben zu retten, hat der Tierpark Gotha eine Zuchtstation gegründet. Ende Juni zogen vier Feldhamster - zwei Männchen und zwei Weibchen - aus dem Zoo Heidelberg in die Station ein, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte.

Ergänzt wird die Runde in der Zuchtstation durch ein verletztes Fundtier: einen schwarzen Feldhamster. Schwarze Feldhamster kommen deutschlandweit vor allem in Thüringen vor. "Wir haben also eine besondere Verantwortung zum Schutz dieser Unterart mit seiner seltenen, aber natürlichen Farbvariante. In einigen anderen Bundesländern ist der Feldhamster bereits ausgestorben", sagte Tierparkleiter Frederik Linti.