Den Anwälten nach könne man im Gutachten "immer etwas durchlesen durch die Zeilen, auf Menschen und Zusammenhänge kommen", erklärte Knoblich. Bei einer Veröffentlichung des Dokuments könnten daher erhebliche Schadenersatzansprüche auf die Stadt zukommen. In einem Fall ist laut Knoblich eine solche Klage bereits angedroht worden. Benannt sind in dem Gutachten Mitarbeitende des Theaters und der Stadtverwaltung, die frühere Gleichstellungsbeauftragte , mutmaßliche Opfer und Täter sowie die Werkleitung.

Die Juristen von PWC seien zu dem Fazit gekommen, dass es "kein rechtlich geschütztes Interesse der Öffentlichkeit" an dem Gutachten gebe und rieten daher von einer Veröffentlichung ab. "Es gibt kein Recht auf Voyeurismus", fasste Knoblich zusammen. Die Anwälte hätten ihm aber empfohlen, die Mitarbeitenden des Theaters in einer Mitteilung zusammenfassend zu informieren. Laut dem Gutachten hat es am Theater Erfurt jahrelang schuldhafte Pflichtverletzungen, einen rüden Umgang, verbale sexuelle Belästigungen und eine schlechte Führungskultur gegeben.

Zweifel an einer Veröffentlichung hatte bereits die Anwaltskanzlei geäußert, die das Gutachten über Missbrauchsvorwürfe am Theater Erfurt erstellt hatte. Diese sei "aber keine Spezialistin für das Thema", so Knoblich. Deshalb habe die Stadt die Beratergesellschaft PWC beauftragt, eine Veröffentlichung des Gutachtens mit Blick auf Daten- und Opferschutz sowie Persönlichkeitsrechte zu prüfen. Die Empfehlung der Anwälte wird dem Hauptausschuss der Stadt am Dienstagabend vorgestellt.