Umbau in der Fernwärmebranche

Wie es langfristig aussieht, da ist die Lage allerdings ungewiss, denn die Fernwärmebranche hat einen grundlegenden Umbau begonnen. Immer mehr weg vom Gas und hin zu erneuerbaren Energiequellen. Aufgrund eines Landesgesetzes hatten sich die Kommunen hier früher Gedanken dazu machen müssen als andere.

Und so gibt es in Jena Pläne, Wärme aus der Saale zu gewinnen. Derzeit kommt die Fernwärme zu 98 Prozent aus Gas. Bis 2040 soll die Hälfte der Wärme mit Hilfe von grünem Strom aus der Saale gewonnen werden, mittels Wärmepumpe. Das und andere Umbauten der Wärmeerzeugung aber würden nach Angaben der Stadtwerke 260 Millionen Euro kosten.

Branche verweist auf hohe Kosten

Solche Dimensionen sind ohne Förderung allerdings kaum zu leisten. Das hört man auch vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Mario Müller, Geschäftsführer des Landesverbands Mitteldeutschland, sagte MDR THÜRINGEN vor der Fernwärmetagung auf Schloss Ettersburg am 16. und 17. November, aus dem laufenden Betrieb sei das nicht zu bezahlen. Bestehende Fördermöglichkeiten müssten eigentlich vervielfacht werden, um klimaneutral zu werden und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden.

Im Kleinen gibt es bereits Veränderungen. Die Thüringer Wärme Service GmbH (TWS), eine Tochter der Teag, baut zum Beispiel für einen hohen einstelligen Millionenbetrag gerade die Wärmeerzeugung für eine Plattenbau-Siedlung in Weida um. Wo in der Vergangenheit in jedem Haus ein eigener Gaskessel lief, sollen ab Jahresbeginn Erd- und Luftwärme mit Hilfe von grünem Strom gewonnen werden.

Viele Systeme müssen in kurzer Zeit umgestellt werden

"Wir sparen mindestens 50 Prozent des vorangegangenen Gasbedarfs ein", sagt TWS-Geschäftsführer Rico Bolduan. Der Rest kommt aus einem Blockheizkraftwerk, also einem großen Schiffsdiesel. Der kann zudem auch noch Strom erzeugen. "Und wenn die Infrastruktur da ist, können wir bis zu einem Viertel Wasserstoff beimischen." Dann werde die Öko-Bilanz noch besser. Sollen die Klimaziele erreicht werden, braucht es viele solcher Projekte. "Das Problem dabei ist nicht, dass die zu komplex wären. Sondern an der Menge und dem zeitlichen Druck, den es gibt, das umzusetzen. Viele Systeme müssen in kurzer Zeit umgestellt werden", sagt er.

Dass am Mittwoch das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, 60 Milliarden Euro aus umgewidmeten Corona-Hilfen für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds zu sperren, will er nicht überbewerten. Das Gericht hatte argumentiert, dass es gegen die Schuldenbremse im Grundgesetz verstoße, wenn die Mittel einfach umgewidmet werden. "Was wir in der Pipeline haben, ist da aber nicht gefährdet", sagt der TWS-Chef. Man müsse jetzt sehen, wie die Regierung reagiere. "Woher das Geld kommt, da müssen wir die nächsten Tage abwarten."

"Sparpotenziale für Mieter oft ausgeschöpft"

Im Frühjahr hatte die Branche vermeldet, sie rechne mit einer Verdoppelung der Preise gegenüber dem von 2020. Also bevor die Preise durch die russischen Lieferstopps explodiert waren. Balduan erwartet ebenfalls steigende Preise, aber sie sollten nicht oberhalb der normalen Inflation liegen, hofft er. Das hofft auch Frank Warnecke, Vorsitzender des Mieterbunds in Erfurt. Für ihn sind die Sparpotenziale für Mieter oft ausgeschöpft.