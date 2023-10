Am Freitag, 13. Oktober, hat der Bundestag das Wärmeplanungsgesetz in erster Lesung beraten. Es soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten, als Ergänzung und zeitgleich mit dem Gebäude-Energie-Gesetz, dem "Heizungsgesetz" – um den klimafreundlichen Heizungsumbau in Deutschland voranzubringen.