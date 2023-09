Den letzten Rest Planungsunsicherheit hält der Verbraucherschützer für verschmerzbar. Warum? Egal, wie die Wärmeplanung am Ende aussehe, er würde jetzt, wenn möglich, immer in Richtung schadstofffreie Systeme beraten. Auch weil der finanzielle Aufwand sinke: "Die Förderkulisse wird Wärmepumpen in Zukunft billiger machen, weil die fossilen Heizungen in Zukunft keine Förderung mehr erhalten." Dazu komme, dass der Betrieb fossiler Heizungen durch die CO2-Preisung immer teurer werde.

Noch einmal zurück zum Grünen-Politiker Bernhard Herrmann. Ganz glücklich über die aktuelle Lage ist auch er nicht: "Wir sind natürlich in einer Situation, dass wir jetzt in kurzer Zeit das aufholen müssen, was die ganzen letzten Jahre bei Stillstand nicht erfolgt war. Aber es wäre einfach fatal, so weiterzumachen und weiter auf Gas und Öl zu setzen." So ließe sich das Ziel – Klimaneutralität bis 2045 – nicht erreichen.