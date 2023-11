Die Ideen der Thüringer AfD-Fraktion zur Finanzierung der Feuerwehren im Land stoßen auf breiten Widerstand. Die AfD will mit Gesetzesanträgen die Finanzierung komplett umschichten, wie Landessprecher Stefan Möller mitteilte. Ziel sei, dass dadurch Gelder für die Feuerwehr unbürokratischer abgerufen werden könnten.

Demnach sollen die bereits im Haushaltsentwurf 2024 für die Feuerwehren vorgesehenen 15 Millionen Euro in die sogenannten "Kommunale Investitionspauschale" umgeschichtet werden. Ein Topf, den die Kommunen nach eigenem Gutdünken ausgeben können.

Daraus ergibt sich laut AfD ein Vorteil: Die Gemeinden, so Möller, müssten das Geld dann nicht mehr zwingend für die Feuerwehren ausgeben, sondern könnten es auch anders verwenden. Die AfD begründet ihren Vorstoß damit, dass viel von dem Fördergeld nicht genutzt werde.

Der Thüringer Feuerwehrverband vertritt eigenen Angaben zufolge 35.000 Feuerwehrfrauen und -Männer im Freistaat. Und ist von der Idee irritiert: Auf Anfrage äußert er sich "äußerst kritisch" zu den Umschichtungsplänen der AfD. Sollte das Geld pauschal an die Gemeinden ausgezahlt werden, so der Vorsitzende Karsten Utterodt, "haben wir die durchaus berechtigte und große Sorge, dass die Feuerwehren dabei verlieren würden".

Ähnlich sieht das auch das zuständige Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales. Die dortige Fachabteilung nennt die bisherige Finanzierung des Landes "ein seit Jahren bewährtes, in den Feuerwehren und Gemeinden bekanntes und gelebtes Förderinstrument". Eine Umschichtung der Haushaltsmittel in die "allgemeine Finanzierung der Gemeinden ist nicht zielführend." Denn so könnte das Land auch keine "Steuerungsfunktion" der Mittel mehr wahrnehmen.