Im Streit um das Feuerwehrhaus im Erfurter Ortsteil Azmannsdorf zeichnet sich eine Lösung ab. Ortsteilbürgermeister Jens Bose kündigte am Montagabend an, dass die Feuerwehr eventuell in das Sportlerheim ziehen könnte. Die Stadt Erfurt prüfe diese Option, sagt Bose.