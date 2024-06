Der Thüringer Landesrechnungshof hat an Regierung und Parlament ein Stoppsignal beim Geldausgeben geschickt. Dem Jahresbericht der Finanzprüfer zufolge lebt das Land über seine finanziellen Verhältnisse. Ausgaben und Einnahmen müssten ins Lot gebracht werden, sonst drohe ab 2025 ein Haushaltsloch von jährlich etwa einer Milliarde Euro, hieß es. "Das ist ein sehr, sehr großes Loch", sagte Rechnungshofpräsidentin Kirsten Butzke am Montag bei der Vorstellung des Berichts in Rudolstadt. Zudem müsse in vielen Bereichen besser kontrolliert werden, wie das Geld der Steuerzahler eingesetzt werde.