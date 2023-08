Mehrere Thüringer Landkreise wollen nach Angaben der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) juristisch gegen Regeln zur Kostenerstattung bei der Flüchtlingsversorgung vorgehen. "Wir haben uns entschieden, gegen die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung zu klagen, sagte Schweinsburg am Donnerstagabend.

Sieben Landkreise gingen "gemeinsam in die Offensive", hieß es in einer Mitteilung, in der die Landkreise Altenburger Land, Gotha, Greiz, Saale-Holzland, Saale-Orla, Sömmerda und der Wartburgkreis aufgezählt werden. Die Landkreise fordern eine vollumfängliche Kostenerstattung vom Land und berufen sich dabei auf die Thüringer Verfassung.