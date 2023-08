Schweinsburg, die auch Landrätin im Kreis Greiz ist, bringt in ihrem Landkreis die minderjährigen Flüchtlinge in Wohngemeinschaften unter. Für diese WGs werden Mitarbeiter des Jugendamtes als Vormund bestellt. Das Bildungsministerium räumte ein, dass zurzeit 522 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Obhut der Landkreise und kreisfreien Städte sind. Das sind doppelt so viele wie 2021. Die meisten von ihnen kommen aus Afghanistan und Syrien.