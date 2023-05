Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in der kommenden Woche im Landtag beraten werden. Die Kommunen hatten zuletzt beim Thüringer Flüchtlingsgipfel darauf gedrungen. Dittes sagte, dass es in diesem Jahr eine Abschlagszahlung an die Kommunen in Höhe von rund 32,1 Millionen Euro geben soll.

Damit steige auch die Kostenbelastung stark an. Aus diesem Grund habe man sich für dieses Modell der Erstattung in zwei Schritten entschieden. Allerdings werde diese Leistung dann beim künftigen kommunalen Finanzausgleich nicht mehr berücksichtigt.

Mehrere Thüringer Kommunen haben in den vergangenen Wochen signalisiert, an der Belastungsgrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu sein. So fordert Gothas Landrat Onno Eckert (SPD) neben mehr Geld eine genauere Auskunft darüber, mit wie vielen neuen Geflüchteten der Kreis in den nächsten Monaten rechnen müsse. Kritik an der Landesregierung übte auch Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos).