In den ersten beiden Monaten dieses Jahres zählte das Ministerium bereits 38 Abschiebungen. Die betroffenen Menschen kamen vorrangig aus Mazedonien, Albanien und Afghanistan. Das Ministerium teilte weiter mit, vergangenen Montag sei ein Mann in den Irak abgeschoben worden, der im Oktober 2023 eine Mitarbeiterin des Landes in der Erstaufnahme in Suhl mit einem Messer bedroht habe. Er sei zuvor unter anderem wegen einer Sexualstraftat in Haft gewesen.