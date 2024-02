Heute lebt Hafid in einer Gemeinschaftsunterkunft in Weimar und versucht, sich in der Stadt zu integrieren. Seine neue Heimat ist der Hochschulsportverein - kurz HSV. Seit dieser Saison spielt Hafid in der 1. Männermannschaft der Handballer und ist dort eine echte Bereicherung. "Sein Spiel ist ganz anders. Er ist eine wahnsinnige Stütze - ein Torjäger. In seiner Heimat hat er sogar kurze Zeit für die Nationalmannschaft gespielt", sagt Mannschaftskapitän Tom. Dass Hafid nun die Abschiebung droht, schockiert nicht nur ihn. "Die ganze Mannschaft will das verhindern. Hafid ist doch einer von uns. Egal, was wir machen - auch nach dem Training. Er ist immer dabei."