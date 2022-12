Ab 1. Januar 2023 will das Land 12,5 Millionen Euro Fördermittel an Wohnungsunternehmen und private Wohnungseigentümer ausreichen. Mit dem Geld soll Wohnraum geschaffen werden, vorrangig für Geflüchtete aus der Ukraine. Der Verband Thüringer Wohnungsunternehmen geht davon aus, dass so in den kommenden Monaten etwa 2.500 Wohnungen bereitgestellt werden können.