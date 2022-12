Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) reagierte am Freitag in der Regierungsmedienkonferenz auf die Forderungen der Oberbürgermeister. Demnach will das Land die Kommunen dabei unterstützen, die Plätze in Gemeinschaftsunterkünften schnell von 8.000 auf 11.000 zu erhöhen. Dafür sollen mehr als 210 Euro Flüchtlingskostenpauschale bis maximal 2024 gezahlt werden. Einen genauen Betrag wollte Ramelow allerdings noch nicht nennen.

Konkreter wurde Ramelow bei der Entlastung der Flüchtlings-Erstaufnahmestelle in Suhl. Wie Ramelow sagte, müssen die Menschen in den kommenden Tagen aus der überfüllten Unterkunft abgezogen und umverteilt werden. Dazu soll die Außenstelle in einer Halle in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis noch in den nächsten Tagen öffnen. Zudem sei geplant, eine Außenstelle in einer Halle in Erfurt einzurichten. Dort müssten 400 Plätze mobilisiert werden. Ein konkretes Gebäude nannte Ramelow aber noch nicht.