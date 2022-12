Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll ein früherer Baumarkt in der Weimarischen Straße in Erfurt-Linderbach wieder als Flüchtlingsunterkunft dienen. Dort sollen bis zu 400 Menschen unterkommen. Allerdings ist ein Umbau nicht so spontan möglich wie vom Land gewünscht.

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte am Freitag angekündigt, die Erstaufnahmestelle in Suhl entlasten zu wollen. Dafür sei eine Außenstelle in Erfurt in geplant. Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte daraufhin die mangelnde Kommunikation mit dem Land kritisiert. Bisher habe er von den Plänen nichts gewusst.