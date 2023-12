Auch auf die Sicherheitslage hat sich demnach die wachsende Zahl der unterzubringenden Menschen ausgewirkt. So wurde dem Papier zufolge beispielsweise mehr Körperverletzungsdelikte durch Bewohner der Erstaufnahme in Suhl sowohl in der Einrichtung als auch außerhalb registriert. Oft ging es um Streitigkeiten untereinander oder um aggressives Verhalten gegenüber Polizisten. Zudem träten immer wieder Fälle von Krätze und Tuberkulose in der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis auf, was die Arbeit in der Unterkunft erschwere.