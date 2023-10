Bildrechte: picture alliance/dpa | Arne Dedert

Zwischenlösung Zelte als Notunterkünfte für Flüchtlinge in Eisenberg

26. Oktober 2023, 19:06 Uhr

Bis zu 200 Flüchtlinge sollen in Thüringen in den Zelten unterkommen können, die jetzt an der Erstaufnahme Eisenberg errichtet werden. Gedacht sind die zehn Zelte als kurzfristige Nothilfe. Bis zum Jahresende rechnet Thüringen mit bis zu 3.000 weiteren Flüchtlingen.