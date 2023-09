Zunächst hatte Staatskanzleiminister Benjamin Hoff (Die Linke) gesagt, dass es für die Erstaufnahmestelle Suhl vorerst keine schnelle Entlastung geben wird. Demnach werde es in den kommenden drei bis vier Wochen werde es keine schnelle Lösung geben. Noch vor einer Woche hatte Hoff erklärt, dass neu ankommende Flüchtlinge schon bald auch in Hermsdorf und Eisenberg registriert werden sollen. Dies sei aber erst möglich, wenn eine derzeit geltende medizinische Quarantäne in der Einrichtung in Hermsdorf aufgehoben werden kann. Grundsätzlich will Hoff aber weiter erreichen, dass in Suhl nicht mehr als 800 Flüchtlinge untergebracht sind.

Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK