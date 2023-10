Migrationsministerin Doreen Denstäd t will dem Zeitungsbericht zufolge herausfinden, "was da schiefgelaufen ist". Sie gehe nicht davon aus, dass die Halle geschlossen wird. Sie selbst habe bei einem Besuch keine hygienischen Mängel gesehen, auch das Rote Kreuz habe nichts davon berichtet.

Hinsichtlich des Bauantrags wüssten die beteiligten Ministerien Bescheid und seien dabei, die entsprechenden Genehmigungen einzuholen und vorzulegen. Die Landesregierung kündigte an, die Zustände in der Erstaufnahmeeinrichtung prüfen zu wollen. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN sagte, wird es einen Vor-Ort-Termin geben. Laut Landesverwaltungsamt waren am Dienstag rund 540 Menschen in Hermsdorf untergebracht.