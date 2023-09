In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Schlägerei zwischen zwei Bewohnern gekommen. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN auf Nachfrage sagte, waren ein 26-Jähriger und ein 22-Jähriger aus noch unklarer Ursache in Streit geraten. Der 26-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Ermittlungen laufen.