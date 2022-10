Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes Thüringen werden in diesem Jahr bis zu 40.000 Geflüchtete in Thüringen erwartet. Bislang wurden bereits zirka 30.000 aufgenommen. Was im Vergleich zum Jahr 2015, das Jahr mit dem bisher stärksten Flüchtlingsaufkommen, einen Anstieg der Flüchtlingszahlen zeigt. Im Jahr 2015 wurden in Thüringen insgesamt 29.622 Geflüchtete aufgenommen. Teilweise musste Thüringen in diesem Jahr schon einzelne Busse mit Geflüchteten abweisen und in andere Bundesländer umleiten lassen. Das Land will nun kurzfristig hunderte neue Unterkunftsmöglichkeiten bereitstellen.