Sicherheit gefährdet Eichsfeldkreis zieht Mietvertrag für Flüchtlingsunterkunft zurück

Flüchtlinge aus der Ukraine sollten demnächst eigentlich in einer leerstehenden und beheizbaren Halle in Leinefelde untergebracht werden. Ein Mietvertrag war bereits unterschrieben. Der wurde jetzt jedoch vom Landkreis zurückgezogen. Als Grund nennt Landrat Henning heftige Reaktionen in der Öffentlichkeit. Es könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die Flüchtlinge dort gefährdet seien.