Sie sitzen auf Bänken vor dem Hauptbahnhof in Prag. Dorthin – in die Hauptstadt von Tschechien – kommen seit dem Sommer immer mehr Migranten und Flüchtlinge über die westliche Balkanroute. Wohin sie wollen? "Nach Almanya", antwortet ein junger Mann. Er will nach Deutschland – so wie viele der Männer, die Reporter von MDR exakt in der vergangenen Woche dort angetroffen haben.

Viele kommen aus dem Nahen und Mittleren Osten. Mehr als 2.000 Kilometer liegen hinter ihnen. Den Großteil der Strecke hätten sie zu Fuß zurückgelegt, sagt einer der drei Männer, die auf einer der Bänke sitzen und hebt drei Finger: "Drei Monate. Von der Türkei bis nach Tschechien." Sie sind Syrer und ein Teil von ihnen hat seit Ausbruch des Krieges in der Türkei gelebt.

Balkanroute: Von Serbien gibt es zwei große Ströme - nach Tschechien und nach Österreich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Flüchtlinge und Migranten kommen vor allem aus drei Ländern, die von Krieg oder Bürgerkrieg geprägt sind: Syrien, Irak und Afghanistan. Sie haben den Weg über die Türkei genommen. Von der Türkei geht es über das Mittelmeer oder den Landweg nach Griechenland. Ab dort führt der Weg über einen der Nachbarstaaten nach Serbien.

In Serbien kommen nicht nur Flüchtlinge über die Landesgrenzen an. Es gibt auch Migranten aus Ländern wie Tunesien oder Indien, die aufgrund der Visafreiheit mit dem Flugzeug nach Serbien reisen. Von Serbien gibt es zwei große Ströme: Nach Österreich und nach Tschechien. Von Prag wollen die meisten Migranten und Flüchtlinge mit dem Zug nach Deutschland – um dort Asyl zu beantragen. Einige zieht es auch in andere Länder Westeuropas.

In Tschechien will kaum jemand bleiben. "Natürlich bieten wir den Migranten an, Asyl zu beantragen.", erklärt der Sprecher der Polizei Tschechien, David Schön. "Ich habe aber keine Information darüber, dass irgendein Migrant in der Tschechischen Republik Asyl beantragt hätte."

