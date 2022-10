Er verhängte am Dienstag einen Aufnahmestopp und sendete gleichzeitig einen Hilferuf an die Landesregierung. Wie es in einem Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sowie den Präsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner, heißt, ist die Situation kurz vor dem Kippen. Das Land solle endlich seine Verantwortung übernehmen und die Geflüchteten zentral unterbringen. Dafür müsste der Freistaat seine eigenen Liegenschaften aktivieren. Nur so könne die Situation gemeistert werden.