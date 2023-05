Die Unterkunft in Schleusingen kann man jedoch allein schon wegen der Größe nicht mit der Erstaufnahme in Suhl vergleichen. In Suhl kommen alle Flüchtlinge an, die nach Thüringen kommen. Dort werden sie registriert und dann in die Landkreise verteilt. Im Landkreis Hildburghausen gibt es bereits mehrere Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge. Und zwar drei in Hildburghausen, zwei weitere in dem kleinen Dorf Schnett, je eine in Streufdorf, Einsiedel und Römhild.