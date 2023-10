Ministerin Denstädt wies die Kritik zurück. Nach ihrer Information seien einige Unterkünfte in Erfurt nur zu 50 Prozent ausgelastet, sagte sie MDR THÜRINGEN. Außerdem gebe es in Erfurt schon seit längerer Zeit Absprachen, welche Gebäude die Stadt als Unterkünfte herrichten kann, was komplett vom Land bezahlt werde. Deshalb bestehe das Land nun auch darauf, dass Erfurt in diesen Gebäuden Flüchtlinge unterbringt, um die Erstaufnahmestelle in Suhl zu entlasten.