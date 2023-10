Mit dem Aufnahmestopp neuer Flüchtlinge in der Erstaufnahmestelle des Landes in Suhl soll es bald vorbei sein. Das teilte am Mittwoch das Landesverwaltungsamt mit. Wie es von der Behörde hieß, soll der Stopp noch diese Woche gelten und dann enden. Er war verhängt worden, weil die Erstaufnahme Suhl völlig überbelegt gewesen ist.