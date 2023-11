Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sagte, ein Verzicht auf die Klage als Voraussetzung für Haushaltsverhandlungen stehe in keinem Zusammenhang. Solche Forderungen und Bedingungen erschwerten den ohnehin nicht einfachen Verhandlungsprozess. Wer Ultimaten stelle, lasse Zweifel daran aufkommen, dass er ernsthaft an erfolgreichen Haushaltsgesprächen interessiert ist, so Taubert.