Reaktionen Kritik an Thüringer CDU und Normalisierung der AfD

Hauptinhalt

Mit den Stimmen von AfD und FDP ist im Landtag in Erfurt ein CDU-Antrag gegen den Willen der rot-rot-grünen Landesregierung beschlossen worden – konkret eine Senkung der Grunderwerbsteuer. Doch darum geht es am Tag danach eigentlich nicht, denn im Vordergrund steht die Kritik an einer Normalisierung der AfD, gerade in Thüringen.