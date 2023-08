Das neue Bratwurstmuseum am Mühlhäuser Stadtwald hat bereits in den ersten Tagen seit dem Start mehr als 5.000 Besucher angezogen. Wie Geschäftsführer Thomas Mäuer MDR THÜRINGEN sagte, waren die Eröffnungstage "ein Riesenerfolg". Das gute Wetter habe mitgeholfen. Am Samstagabend bei Ballonglühen, Feuerwerk und Livemusik sei es voll gewesen.