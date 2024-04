Also das Parken ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir bei der Betrachtung vor uns haben. Und wir würden gerne den Straßenraum so freiräumen, dass wir gute Gehwege, gute Pflanzbedingungen für die Bäume haben. Aber eben auch Radwege, ordentliche Straßen und die Gleisanlage. Deshalb wird das Parken in den Größenordnungen umverteilt werden. Ich möchte gerne, dass wir Autos stapeln, das heißt an verschiedenen zentralen Punkten Quartiers-Garagen entwickeln. Anwohner sollen so zentrale Parkanlagen haben und die Straßen daneben frei sein von den parkenden Autos. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Weil da der Bedarf relativ gering ist. Die Stadtbuslinie 9 hat vom Nordbahnhof zum Hauptbahnhof wirklich hohes Potenzial, aber vom Hauptbahnhof nach Daberstedt sind es relativ wenige. Und seinerzeit hatten wir in den Jahren 2013 und 2014 große Überlegungen angestellt, ob man zum Beispiel den Bus mit einer Oberleitungstrasse versehen könnte. Da war so ein Forschungsprojekt vom Fraunhofer-Institut am Start und man hat dann sich dagegen entschieden. Und was ganz interessant ist, es gab sogar eine Bürgerinitiative, die dagegen gekämpft hat.

Von daher hat man das Thema dann relativ schnell beiseitegelegt gelegt. Und wie gesagt, der Nordast läuft richtig gut, was die Fahrgäste angeht. Der Südast vom Bahnhof nach Daberstedt, da gibt es relativ wenig Fahrgäste. Von daher, wird man da auch weiterhin den Bus hinschicken.

Die brauchen wir erstens, weil der Stadtrat das beschlossen hat. Aufträge müssen erfüllt werden. Zweitens: Wir bauen sie so, dass wir alles Mögliche der Fernbus-Linie oder der Fernbushaltestelle hinterher auch wiederverwenden können. Also wir brauchen jetzt ein ansehnliches Provisorium, aber mit dem Bau der Stadtbahn-Trasse wird es eh noch mal alles komplett neu geordnet und die Fernbushaltestelle hat nur ein paar Kanten, ein Häuschen und ein Schild. Mehr ist es eigentlich nicht und das können wir auch für die Stadtbahn gut weiterverwenden.