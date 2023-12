Doch die Abgeordneten haben nichts bekommen. Am Mittwoch sorgten CDU, FDP und AfD mit ihrer Stimmenmehrheit dafür, dass der Gesetzentwurf dennoch am Freitag behandelt wird. Der Sprecher der parlamentarischen Gruppe der FDP, Thomas Kemmerich, sagt im Interview mit MDR THÜRINGEN, die parlamentarische Gruppe der FDP habe den Gesetzentwurf von juristisch erprobten Menschen erarbeiten lassen , sich mit Experten juristischer Fakultäten beraten. Die Abgeordneten seien sich so sicher, wie man sein kann, dass der Entwurf den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Davor habe man Respekt.

Landtagsdirektor Jörg Hopfe ist sich da nicht sicher. Am Donnerstagmorgen schickte er ein Schreiben an alle Landtagsabgeordneten. Er erinnerte an Zweifel, ob das Land die Kompetenz habe, Regelungen für den Wald zu beschließen, die in der Praxis einem Verbot gleichzusetzen wären. Eine abschließende Einschätzung dazu, so Hopfe auf Anfrage von MDR THÜRINGEN, könne der wissenschaftliche Dienst aktuell nicht geben.