Hier machen wir instinktiv vieles richtig. Der Paragraf 15 des Thüringer Waldgesetzes erlaubt es, sich in allen Wäldern, die betreten werden dürfen, "Beeren, Zapfen oder Nüsse oder oberirdische Teile von Pflanzen wie Kräuter und Gräser in geringen Mengen zum eigenen Verbrauch (…) anzueignen." Voraussetzung ist natürlich, es sind keine geschützten Pflanzen. Ausgraben geht auch nicht und die Entnahme hat "pfleglich" zu erfolgen. Was mengenmäßig gemeint ist, erkennt man an der Bezeichnung "Handstrauß", in dieser Größenordnung dürfen Pflanzen entnommen werden. Der Weihnachtsbaum gehört also nicht mehr dazu. Wenn die Pläne etwas umfangreicher werden, ist der Waldbesitzer um Erlaubnis zu fragen.