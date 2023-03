Im Vergleich der mitteldeutschen Länder sind in Thüringen im vergangenen Jahr die Reallöhne am stärksten gesunken. Wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte, betrug der Rückgang in Thüringen 2,3 Prozent. In Sachsen und Sachsen-Anhalt verringerten sich die Reallöhne nach Angaben der jeweiligen Statistikämter um 2,0 beziehungsweise um 1,6 Prozent.