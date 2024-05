Warum das überhaupt problematisch ist, bringt Jana Rötsch so auf den Punkt: "Der durchschnittsweiße Mann weiß von den Problemlagen von Frauen nicht allzu viel. Das ist wirklich ein Riesenproblem."

Auch die einzige Oberbürgermeisterin Thüringens, Katja Wolf (BSW, vormals Linke) aus Eisenach, findet die starke Unterrepräsentanz von Bürgermeisterinnen problematisch. Den bundesweiten Frauenanteil von neun Prozent kommentiert sie so: "Das ist eine bittere Zahl."

Wir haben eine andere Perspektive und die ist wichtig. Katja Wolf Oberbürgermeisterin Eisenach

Auf die Frage, warum es wichtig ist, dass mehr Frauen das Amt besetzen, sagt sie: "Ich glaube, dass wir nachhaltiger, weil langfristiger, denken, denn wir denken oftmals für die Kinder mit vor." Zudem glaube sie, dass Frauen einen ganzheitlicheren Blick auf die Stadt haben. "Wir haben eine andere Perspektive und die ist wichtig."

Bildrechte: Stadtverwaltung Eisenach/Felix Schmitt

Katja Wolf tritt nach zwei Amtszeiten nicht erneut zur OB-Wahl in Eisenach an. Sie will für das BSW in den Landtag einziehen. Damit bleibt abzuwarten, ob Thüringen nach den Kommunalwahlen überhaupt noch eine weibliche Oberbürgermeisterin hat.

Anja Czeromin (parteilos) ist da guter Dinge. Sie kandidiert gegen zwei Männer in Mühlhausen. "Mir wurde vielfach vermittelt, jetzt, in diesen harten Zeiten, braucht es eine Vermittlerin, die nicht provokant oder auf Krawall gebürstet ist. Es kann sein, dass die Leute sehen, dass es gerade jetzt wichtig ist, ausgleichend zu wirken." Ähnlich argumentiert Nicole Schmidt (parteilos), OB-Kandidatin in Gotha, die gegen vier Männer antritt. Sie sagt: "Das Weibliche, Empathische würde der Politik sehr guttun."

Das klingt klischeehaft, aber Studien zeigen tatsächlich, dass Frauen das Aushandeln widersprüchlicher Interessen besser beherrschen, wie Nina Kolleck, die als Professorin für Politik- und Bildungswissenschaften an der Universität Leipzig arbeitet, in einem Gastbeitrag der ZEIT schreibt. Demnach beziehen sie in der Zusammenarbeit und in Verhandlungen eher verschiedene Interessen und gesellschaftliche Aspekte mit ein als Männer es tun. Bei Unternehmen, in denen Frauen in Führungsgremien sitzen, steigen Umsatz und Gewinn. Die Unternehmen werden wettbewerbsfähiger und Universitäten werben mehr Drittmittel ein.