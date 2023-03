Chancengleichheit und mehr politische Teilhabe für Frauen haben Politikerinnen und Politiker in Sachsen mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März gefordert. "Erst, wenn Frauen in gleichem Maße in politischen Entscheidungsgremien vertreten sind wie Männer, wird die Lebenswirklichkeit von Frauen auch so im politischen Handeln abgebildet werden, wie es nötig ist", sagte die sächsische Demokratie- und Gleichstellungsministerin Katja Meier bei einem Festakt im Sächsischen Landtag am Sonnabend in Dresden.