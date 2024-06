Der Thüringer Krankenhausspiegel präsentiert Vergleichsdaten zu 17 medizinischen Teilgebieten in leicht verständlichen Schaubildern und Texten. Die Schaubilder zeigen den Angaben zufolge neben neuesten verfügbaren Daten auch Erläuterungen zu den Erkrankungen sowie den Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. In der Erhebung legen 31 Thüringer Krankenhäuser mit 39 Standorten ihre medizinische Qualität zu besonders häufigen Behandlungsgebieten offen. Die Ergebnisse werden jährlich neu in einem gesetzlich geregelten Verfahren von unabhängigen Einrichtungen ermittelt.