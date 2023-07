Zuletzt habe es auch noch einige kurzfristige Kündigungen und Ausfälle gegeben, unter anderem wegen Krankheit und Elternzeit. Die Klinik will eigenen Angaben zufolge in den nächsten Monaten weiter nach Personal für die Geburtshilfe suchen. Sie sei aufgrund der Lage vorerst vorübergehend geschlossen. Erst zum Jahresende soll dann eine definitive Entscheidung fallen.

Der Chefarzt der Gynäkologie in der Klinik, Jens Reimann, sagte allerdings schon, er halte es für "eher unwahrscheinlich", dass bis dahin die nötigen Ärzte und Hebammen gefunden werden. Als Alternative wurden am Mittwoch werdenden Müttern die Geburts-Stationen in Kronach, Saalfeld, Coburg und Lichtenfels empfohlen. Sie liegen alle außerhalb der Region Sonneberg. Das brachte Gynäkologie-Chefarzt Jens Reimann so auf den Punkt: "Im Landkreis wird nicht mehr geboren, sondern nur noch gestorben."