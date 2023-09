"Ohne einen Haushalt dazustehen, gefährdet schlicht und ergreifend die Arbeit von Verbänden, von Bildungseinrichtungen, erschwert die Arbeitsmarktpolitik, macht strukturpolitische Maßnahmen unmöglich und das ist eine große Gefahr", sagte Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen. Denn ohne Unterstützung des Landes würde es viele Projekte, zum Beispiel in Sport- oder Kulturvereinen, nicht geben.

Auch die Wirtschaftsverbände sind besorgt. So sagte der Präsident der Innungs- und Handelskammer (IHK) Erfurt, Dieter Bauhaus, MDR THÜRINGEN: "Ein nicht bestätigter Haushalt ist eine zusätzliche Bremse zu den ohnehin schon schwierigen Bedingungen in diesem Land."

Politikwissenschaftler Torsten Oppelland: Regierung könnte ohne beschlossenen Haushalt nur sehr eingeschränkt arbeiten. Bildrechte: dpa

Der Politikwissenschaftler Torsten Oppelland von der Friedrich-Schiller-Universität Jena teilt diese Bedenken: "Eine vorläufige Haushaltsführung würde bedeuten, dass die Regierung im Prinzip weiterarbeiten könnte, aber sehr eingeschränkt." Käme vor der Wahl kein Haushalt zustande, wäre das eine Katastrophe, "vor allem für all die Akteure, die von den Zuwendungen abhängig sind". Damit sind nicht nur Vereine und Verbände, sondern auch die Kommunen gemeint. Also im Grunde all die Lebensbereiche, in denen der Alltag stattfindet.

2024 wird neuer Thüringer Landtag gewählt

Was Vereine, Verbände und die Wirtschaft zusätzlich besorgt: Am 1. September 2024 wird ein neuer Landtag gewählt. Politikwissenschaftler Oppelland: "Nach allen Umfragen wird die Regierungsbildung in Thüringen wieder sehr schwierig." Ein Haushalt könne aber erst dann aufgestellt werden, wenn eine neue Regierung gebildet sei.

Danach schlössen sich noch die Parlamentsberatungen mit den nötigen Anhörungen an. Im Ergebnis, so Oppelland, werde der Haushalt für 2025 wahrscheinlich bestenfalls im Frühjahr 2025 beschlossen sein. Würde also der Etat 2024 scheitern, müsste das Land mit etwa eineinhalb Jahren vorläufiger Haushaltsführung existieren.

Der Politologe sagt: "Wir brauchen einen Haushalt." Und er fügt hinzu: "Ich hoffe auf die Vernunft der Politik, denn eigentlich müssten sich alle darüber klar sein, dass die Folgen eines Regierens ohne Haushalt im Wahljahr nur der AfD nutzen würden."

CDU-Fraktionschef Mario Voigt: "Wir als CDU-Fraktion gucken uns jetzt erstmal den Haushalt an." Bildrechte: dpa

Deshalb findet es auch CDU-Fraktionschef Voigt grundsätzlich wichtig, dass es insbesondere für das Wahljahr einen Haushalt gibt: "Da geht es um Infrastrukturinvestitionen, da geht es um die Frage, wie kann man die Wirtschaft unterstützen, da geht es um die Frage, was passiert mit der Bildung und mit dem Gesundheitswesen."