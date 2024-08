Bildrechte: Die Linke Thüringen

Mandy Eißing ist die Kandidatin der Partei Die Linke im Wahlkreis Altenburger Land I. Sie wurde 1976 in Altenburg geboren und begann 1993 eine Lehre zur Friseurin. 2009 trat sie in die Partei Die Linke ein und wurde Mitarbeiterin im Büro des Bundestagsabgeordneten Frank Tempel. Aktuell ist sie Büroleiterin des Linke-Europaabgeordneten Martin Schirdewan.

Sie ist seit 2014 Mitglied im Kreistag Altenburger Land und stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. Mandy Eißing ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Thomas Hoffmann wurde 1979 in Altenburg geboren und ist der Kandidat der AfD für Direktmandat im Altenburger Land I. Der gelernte Maler- und Lackiermeister betreibt eine Bowlingbahn.

Der Kandidat der CDU um das Landtags-Direktmandat für den Wahlkreis Altenburger Land I ist Julian Degner. 1999 in Altenburg geboren, studierte er Staatswissenschaften an den Universitäten Jena, Erfurt und Bayreuth. Sein Studium schloss er 2023 mit dem Bachelor ab. Seit 2022 ist er bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Unternehmensberater beschäftigt. Degner ist Beisitzer im Kreisvorstand Altenburger Land und wurde 2020 zum Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion in Schmölln gewählt.

Für die Sozialdemokraten kandidiert Frank Rauschenbach für das Direktmandat im Wahlkreis Altenburger Land I. Er wurde 1987 in Schmölln geboren und hat 2007 eine Ausbildung zum Chemikanten abgeschlossen. Als solcher ist er bis heute beschäftigt und wurde 2017 Schichtleiter in einem Chemiewerk. Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins in Schmölln ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Im Altenburger Land I tritt für die FDP Jörg Wächter an. Er wurde 1971 geboren und machte nach der Schule eine Ausbildung zum Zimmerer. Bis 2000 war er als solcher beschäftigt, ließ sich dann aber zum IT-Fachinformatiker umschulen. 2010 gründete er seine eigene IT-Firma, welche er geschäftsführend leitet. Im Kreisvorstand Altenburger Land seiner Partei ist er Beisitzer.

Für das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht geht Tina Rolle in das Rennen um das Direktmandat. Sie wurde 1987 geboren und ist gelernte Bürokauffrau. Sie betreibt einen Gastronomiebetrieb in Meuselwitz.

Frank Hauffe wurde 1965 geboren und ist der Kandidat der Freien Wähler für das Direktmandat im Altenburger Land I.

Der Wahlkreis Altenburger Land I umfasst die westlichen Gemeinden des Landkreises Dobitschen, Göhren, Göllnitz, Gößnitz, Heukewalde, Heyersdorf, Jonaswalde, Kriebitzsch, Löbichau, Lödla, Lucka, Mehna, Meuselwitz, Monstab, Ponitz, Posterstein, Rositz, Schmölln, Starkenberg, Thonhausen und Vollmershain. Insgesamt leben im Wahlkreis circa 37.000 Wahlberechtigte.