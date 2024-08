Bildrechte: Christoph Zippel

Für die CDU will Christoph Zippel das 2014 und 2019 errungene Direktmandat im Wahlkreis Altenburger Land II verteidigen. Er wurde 1982 in Lauchhammer im heutigen Brandenburg geboren und begann nach Abitur und Wehrdienst 2002 ein Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Technischen Universität Chemnitz. Das Studium schloss er 2011 als Magister Artium ab.

Zwischen 2003 und 2014 war Zippel als Erste-Hilfe-Ausbilder beim Malteser-Hilfswerk tätig. Dort ist er von 2011 bis zu seinem Einzug in den Landtag, Dienststellenleiter in Chemnitz gewesen. Den Christdemokraten trat Zippel 2001 bei. Seit 2004 ist er Stadtrat in Altenburg. Er ist Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes und der CDU/FDP-Fraktion im Kreistag des Altenburger Landes.

Ralf Plötner zog 2019 über die Landesliste in den Landtag ein. 2024 steht er auf Listenplatz 14 und bewirbt sich zudem um das Direktmandat im Wahlkreis Altenburger Land II. Er wurde 1983 in Altenburg geboren und machte nach dem Zivildienst eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger. Von 2006 bis 2014 absolvierte er ein Magisterstudium.

Das Studium der Politikwissenschaften begann er 2014 und schloss 2017 es mit dem Bachelor ab. Bis zu seinem Einzug in den Landtag war er Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Stadtrat von Gera. Seit 2007 ist er Parteimitglied und wurde 2009 Mitglied im Kreistag des Altenburger Landes. Im Kreisverband hat er das Amt des Vorsitzenden inne. Ralf Plötner ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Altenburger Land II heißt Torben Braga. 2019 kam er über die Landesliste in den Thüringer Landtag, 2024 steht er auf der AfD-Liste auf Platz 4. Braga wurde 1991 in Niteroi (Brasilien) geboren und machte dort 2009 Abitur an einer deutschen Schule. Zwischen 2010 und 2018 studierte er Politikwissenschaft und Öffentliches Recht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Philipps-Universität Marburg.

Er schloss das Studium mit dem Master ab und war von 2015 bis 2019 Mitarbeiter der AfD im Thüringer Landtag. Seit 2024 ist er Geschäftsführer einer Softwarefirma in Erfurt. Zuerst Mitglied der FDP, trat er 2015 der AfD bei und wurde 2016 Mitglied im Vorstand des Landesverbands Thüringen.

Die SPD schickt im Wahlkreis Norman Müller ins Rennen um das Direktmandat. Er wurde 1977 in Altenburg geboren. Müller studierte Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig und war in mehreren Kanzleien beschäftigt. Von 2011 bis 2022 hat er als Referatsleiter im Thüringer Finanzministerium gearbeitet. Seit 2022 ist er Referatsleiter im Bundesamt für Wirtschaft.

2008 wurde Müller Mitglied der SPD. Zwischen 2014 und 2019 saß er im Stadtrat von Altenburg. 2022 wurde er zum Kreisvorsitzenden gewählt.

Marco Thiele tritt bei der Landtagswahl im September für die FDP an. Er wurde 1984 in Altenburg geboren. Der Gymnasiallehrer ist FDP-Vorsitzender im Altenburger Land. Als Beisitzer sitzt er im Landesvorstand. Thiele ist geschieden und Vater eines Kindes.

