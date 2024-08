Bildrechte: AfD Thüringen

Alexander Claus tritt bei der Landtagswahl im September für die AfD an. Er studierte in Jena Volkswirtschaft und ist seit 2016 in der Jungen Alternative Thüringen. Er arbeitet als Referent der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag.

Denny Möller kam 2020 in den Thüringer Landtag als Mandatsnachfolger von Georg Maier, der seinen Sitz wegen seiner Ernennung zum Innenminister niedergelegt hatte. Nun möchte Möller per Direktmandat einziehen. Er wurde 1979 in Saalfeld geboren und studierte nach dem Zivildienst ab 1999 Sozial- und Geisteswissenschaften an den Universitäten Jena, Leipzig und Erfurt. 2005 wurde er Jugendbildungsreferent der Gewerkschaftsjugend in Erfurt. Von 2009 bis 2013 war er persönlicher Mitarbeiter des Abgeordneten Peter Metz. Paralell studierte er bis 2012 Soziale Arbeit an der Fachhochschule Erfurt.

Zwischen 2013 und 2015 war er als pädagogischer Mitarbeiter an der Elternakademie des Freistaates Thüringen beschäftigt. Danach wurde er Referent der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, übernahm 2016 für ein Jahr die Stelle eines Projektleiters bei einem Verband und kehrte 2018 in den Landtag zurück, um bei dem Verband 2019 nochmals Referent zu werden und 2020 Sachbearbeiter im Thüringer Arbeitsministerium.

Möller wurde 2006 Mitglied der SPD und sitzt seit 2009 für die Partei im Erfurter Stadtrat. Im Landesvorstand seiner Partei ist er Beisitzer. Er ist verheiratet und Vater eines Kindes.

Laura Wahl zog 2020 als Mandatsnachfolgerin in den Landtag ein, nachdem Anja Siegesmund wegen ihrer Ernennung zur Umweltministerin ihr Mandat niedergelegt hatte. Diesmal kandidert sie im Erfurter Wahlkreis III direkt und steht auf der Landesliste auf Platz drei. Geboren 1994 in Lörrach in Baden-Württemberg, machte sie einen Jugendfreiwilligendienst in Polen und studierte ab 2014 Internationale Beziehungen und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Erfurt. Nach ihrem Bachelorabschluss begann sie ein Masterstudium an der Uni Jena, das sie aufgrund der Annahme des Landtagsmandates nicht beendet hat.

2019 wurde sie persönliche Referentin im Thüringer Justizministerium. Seit Mai 2019 hat sie einen Sitz im Erfurter Stadtrat für ihre Fraktion, den sie 2024 erneut gewann. Seit Juni 2024 ist sie Fraktionschefin im Stadtrat.

Für die Christdemokraten geht Wolfgang Weisskopf ins Rennen ums Direktmandat. Der Rechtsanwalt wurde 1959 geboren und ist seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Er studierte an den Universitäten Regensburg und Tübingen und ist ist in einer Erfurter Kanzlei beschäftigt. Weisskopf ist Kreisvorsitzender der CDU Erfurt.

Der Kandidat für das Landtags-Direktmandat der FDP im Wahlkreis Erfurt III ist Martin-Lukas Maciejewski. Der 35-Jährige ausgebildete Notfallsanitäter ist stellvertretender Landesvorsitzender des FDP-nahen Verbandes LiSL (Liberale Schwulen, Lesben, Bi, Trans und Queer Mitteldeutschland).

Zum Wahlkreis Erfurt III gehören die südlichen Stadtteile Altstadt, Bischleben-Stedten, Hochheim, Johannesvorstadt, Krämpfervorstadt, Löbervorstadt, Molsdorf und Schmira. Zusammengefasst leben in den Stadtteilen circa 48.000 Wahlberechtigte.