Die Politikerin der Linken, Karola Stange, hat 2009 das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Erfurt I errungen, seitdem immer wieder gewonnen und will es 2024 verteidigen. Sie wurde 1959 in Weimar geboren. Als gelernte Facharbeiterin für Gemüseproduktion begann sie 1979 ihr Studium an der Ingenieurschule für Gartenbau Erfurt. Es folgten eine Lehrausbildung bei einer LPG und ein weiteres Studium an der Bezirksparteischule Erfurt.

Zwischen 1984 und 1989 war sie bei der SED-Kreisleitung in Erfurt beschäftigt. Nach einem Jahr beim PDS-Stadtvorstand in Erfurt ging sie als Referentin für die Fraktion PDS/Die Linke in den Thüringer Landtag. 2009 wurde sie zum ersten Mal direkt in den Landtag gewählt und ist seitdem dort vertreten. Von 2009 bis 2011 absolvierte sie ein zusätzliches Studium zur Sozialbetriebswirtin.

Im Erfurter Stadtrat hat sie seit 1999 für Die Linke einen Sitz inne und wurde 2011 Vorstandsmitglied des Stadtverbandes. Im Landtag ist sie 2021 zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden. Karola Stange ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Die amtierende Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, Doreen Denstädt, möchte bei der Landtagswahl per Direktmandat in den Landtag einziehen. Geboren wurde sie 1977 in Saalfeld. Sie studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Dresden und der Fachhochschule Erfurt. Bis 2006 war sie an der Bauhausuniversität Weimar und studierte Infrastruktur und Umwelt. Danach studierte sie bei der Verwaltungsfachhochschule Meiningen im Fachbereich Polizei und schloss dies 2009 als Diplom-Verwaltungswirtin ab.

Bis zu ihrer Ernennung als Ministerin im Jahr 2023 stand sie im Polizeidienst von Thüringen. Sie ist Hauptkommissarin und arbeitete zuletzt in der Polizeivertrauensstelle. Mitte 2021 wurde sie Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Doreen Denstädt ist ledig und Mutter von zwei Kindern.

Der Kandidat der FDP für das Direktmandat im Wahlkreis Erfurt I ist Christian Poloczek-Becher. Bei der Kommunalwahl 2019 wurde Poloczek-Becher Ortsteil-Bürgermeister von Vieselbach. Zuvor war er als Straßenbahnfahrer und Handelsfachwirt tätig. Im Stadtrat von Erfurt sitzt er seit 2017 für die Freien Demokraten und ist im Vorstand der Erfurter FDP. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Sascha Schlösser tritt bei der Landtagswahl im September für die AfD im Wahlkreis Erfurt I an. In Erfurt 1974 geboren, studierte er nach Abitur und Wehrdienst Jura in Jena. Seit 2004 arbeitet er als selbständiger Rechtsanwalt. Er spezialisierte sich als Fachanwalt auf Urheberrecht und Medienrecht. Im Erfurter Stadtrat ist er Mitglied.

Die Christdemokraten schicken im Wahlkreis Erfurt I Michael Hose ins Rennen für ein Direktmandat. Er wurde 1984 geboren und leitet derzeit eine Schule im Norden Erfurts. Seine Staatsexamen legte er als Gymnasiallehrer für Geschichte und Sozialkunde ab. Bevor er Schulleiter wurde, hat er an verschiedenen Schulen in Thüringen unterrichtet. Seit 2014 ist er gewählter Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Erfurt. Hose ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Torsten Frenzel ist der Kandidat der Sozialdemokraten im Wahlkreis Erfurt I. Er wurde 1982 in Erfurt geboren. 2001 schloss er eine Berufsausbildung in einem Einzelhandelsunternehmen ab. Nach der Bundeswehr begann er 2011 in der Stadtverwaltung zu arbeiten. Seit Beginn 2020 ist er im Landratsamt in Sömmerda als Sachbearbeiter beschäftigt.

Im Kreisvorstand der Stadt Erfurt ist er stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Stadtrates seit 2009. Zum Ortsteilbürgermeister des Moskauer Platz wurde er 2024 gewählt.

Die zum Wahlkreis gehörigen Erfurter Stadtteile sind die nördlichen und östlichen Stadtteile Alach, Azmannsdorf, Gispersleben, Hochstedt, Hohenwinden, Kerspleben, Kühnhausen, Linderbach, Mittelhausen, Moskauer Platz, Rieth, Roter Berg, Salomonsborn, Schaderode, Schwerborn, Stotternheim, Sulzer Siedlung, Tiefthal, Töttelstädt, Töttleben, Vieselbach und Wallichen. Zusammengefasst leben in den Stadtteilen circa 33.000 Wahlberechtigte.

