Bildrechte: MDR/Nadine Hoffmann

Nadine Hoffmann hat 2019 das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Hildburghausen I - Schmalkalden-Meiningen III errungen und will es 2024 verteidigen. Sie wurde 1979 in Hildburghausen geboren und studierte Biologie in Erlangen, Marburg und an der Freien Universität Berlin. Bis zum Einzug in den Landtag arbeitete sie als Praxisassistentin in einer Zahnarztpraxis.

Der AfD trat sie 2013 bei und ist Mitglied im Kreisvorstand der AfD Südthüringen. Bei der AfD-Fraktion im Kreistag Hildburghausen ist sie Vorsitzende. Nadine Hoffmann ist ledig.

Andreas Hummel ist der Kandidat der Freien Wähler für das Direktmandat im Wahlkreis Hildburghausen I - Schmalkalden-Meiningen III. Der 41-Jährige kommt aus Gleichamberg bei Römhild und leitet eine Hundepension. Er führt auch die Landesliste der Freien Wähler in Thüringen an und ist damit Spitzenkandidat seiner Partei in Thüringen.

Aus Hildburghausen möchte Kevin Zöller für die Partei Die Linke im September per Direktmandat in den Landtag einziehen. Er ist stellvertretender Kreisvorsitzender in Hildburghausen und sitzt dort im Stadtrat.

Für die Christdemokraten kandidiert Erik Beiersdorfer für das Direktmandat im Wahlkreis Hildburghausen I - Schmalkalden-Meiningen III. In Hildburghausen ist er der Vorsitzende der Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU.

Der SPD-Bewerber im Wahlkreis Hildburghausen I – Schmalkalden-Meiningen III ist Thomas Jakob. Er wohnt derzeit in Erfurt und wurde 1980 geboren. Der Sozialpädagoge arbeitet als Sozialoberinspektor beim Thüringer Oberlandesgericht.

Seit 1994 ist er Mitglied der SPD und war 1999 Vorsitzender des SPD-Nachwuchses, der Jusos, im Landkreis Hildburghausen. Thomas Jakob ist verheiratet und hat drei Kinder.

Für die Ökologisch-Demokratische Partei geht Nicole Kreußel ins Rennen um das Direktmandat für den Wahlkreis Hildburghausen I - Schmalkalden-Meiningen III. Sie ist ausgebildete Arzthelferin und studierte Architektin. Zeitweise war sie Stadtarchitektin in Hildburghausen. Seit der Kommunalwahl im Frühjahr sitzt sie im Stadtrat.

Nicole Kreußel ist Mutter von zwei Kindern.

Der Wahlkreis besteht aus den Gemeinden von zwei Landkreisen. Vom Landkreis Hildburghausen sind dies die Gemeinden Ahlstädt, Beinerstadt, Bischofrod, Dingsleben, Ehrenberg, Eichenberg, Grimmelshausen, Grub, Heldburg, Henfstädt, Hildburghausen, Kloster Veßra, Lengfeld, Marisfeld, Oberstadt, Reurieth, Römhild, Schlechtsart, Schmeheim, Schweickershausen, St.Bernhard, Straufhain, Themar, Ummerstadt, Veilsdorf, und Westhausen. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehört lediglich Grabfeld zum Wahlkreis. Insgesamt sind 34.000 Personen wahlberechtigt.