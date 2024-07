Bildrechte: MDR/Jens Cotta

Für die AfD will Jens Cotta das Direktmandat im Wahlkreis Kyffhäuserkreis II verteidigen. Cotta wurde 1972 in Bad Frankenhausen geboren. Nach Abitur und Grundwehrdienst lernte er Bankkaufmann bei der Kyffhäuser-Volksbank und arbeitete dort als Kundenberater. Mit einem Wechsel in die Lutherstadt Eisleben leitete er dort die interne Revision. Berufsbegleitend bildete er sich an der GenoAkademie zum Bankbetriebswirt weiter. Seit 2019 sitzt er im Landtag von Thüringen.

Der AfD ist er 2016 beigetreten und wurde 2018 zum Kreissprecher im Kyffhäuserkreis. Er leitet seit 2019 die AfD-Fraktion im Kreistag des Kyffhäuserkreises. Im Landtag wurde er zum stellvertretenden AfD-Fraktionsvorsitzenden gewählt. Jens Cotta wohnt in Artern, ist verheiratet und hat eine Tochter.

Christoph Saal kandidiert für die Partei Die Linke um das Direktmandat im Wahlkreis Kyffhäuserkreis II. Nach einem freiwilliges Soziales Jahr schloss er 2012 eine Ausbildung zum Kinderpfleger ab und studierte danach Sozialmanagement an der FH Nordhausen. Er war als Kinderpfleger bis 2017 an verschiedenen Orten beschäftigt und schulte dann zum staatlich anerkannten Erzieher um. Seit 2021 ist er beim Diakonieverbund tätig.

Im Stadtrat von Artern ist er seit 2024 Mitglied. Christoph Saal wurde 1991 in Bad Frankenhausen geboren, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Der Kandidat der SPD um das Direktmandat für den Kyffhäuserkreis II ist Sascha Schwerdt. Der 33-Jährige wurde in Bad Frankenhausen geboren und wohnt derzeit mit seiner Familie in Roßleben-Wiehe. Seit 2023 ist er der Ordnungsamtsleiter der Landgemeinde Roßleben-Wiehe.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete möchte per Direktmandat nun für die CDU in den Thüringer Landtag einziehen. Der 1956 in Lobenstein Geborene leistete nach seinem Abitur 1974 den Grundwehrdienst bei der NVA. 1981 beendete er sein Mathematik-Studium an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Nach dem Studium arbeitete er in mehreren IT-Unternehmen als Projektleiter und Geschäftsstellenleiter. Ab 1998 war er Mitarbeiter der Mitteldeutschen Medienförderung in Leipzig und der Leiter des Vertragsmanagements. In dieser Zeit war er zeitgleich Leiter des Kinder-Medien-Zentrums in Erfurt.

Mitglied der CDU wurde er 1990, sitzt seitdem im Kreisvorstand und war von 1996 bis 2002 Kreisvorsitzender. Er hat einen Sitz im Kreistag des Kyffhäuserkreises. Zwischen 1994 und 1998 war er das erste Mal Abgeordneter des Bundestages. Seine zweite Amtszeit ging von 2009 bis 2021. Johannes Selle ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Der FDP-Kandidat um das Direktmandat im Kyffhäuserkreis II heißt Fred Degenhardt. Der gelernte Energieelektroniker wurde 1973 in Sondershausen geboren. Nach seiner Ausbildung studierte er Informatik in Gotha und arbeitete danach als Kundenberater in der Informationstechnik. Nebenberuflich absolvierte er ein zusätzliches Betriebswirtschaftsstudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Erfurt. Eine Ausbildung zum IT-Sicherheitsbeauftragten machte er 2018.

Mitglied der FDP ist er seit Dezember 2009. In seinem Heimatort Clingen wurde er 2019 in den Stadtrat gewählt. Innerhalb seiner Partei ist er der stellvertretende Kreisvorsitzende im Kyffhäuserkreis. Fred Degenhardt ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Der östliche Teil des Kyffhäuserkreises grenzt im Norden an den Harz und somit auch an den Süden von Sachsen-Anhalt. Insgesamt hat der Wahlkreis Kyffhäuserkreis II knapp 32.000 Wahlberechtigte. Die zugehörigen Gemeinden sind An der Schmücke, Artern, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Borxleben, Etzleben, Gehofen, Kalbsrieth, Kyffhäuserland, Mönchpfiffel-Nikolausrieth, Oberheldrungen, Reinsdorf und Roßleben-Wiehe.