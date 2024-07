Bildrechte: MDR/PUNCTUM Stefan Hoyer

Für die Linke will Katja Mitteldorf das 2014 errungene Landtags-Direktmandat im Wahlkreis Eichsfeld II erneut verteidigen. Mitteldorf wurde 1985 in Magdeburg geboren. Bis 2010 studierte sie Amerikanistik und Theaterwissenschaft an der Universität Leipzig und war während und nach ihrem Studium als freiberufliche Schauspielerin tätig.

Die 39-Jährige lebt seit 2005 in Nordhausen. Von 2011 bis 2014 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Kultur im Thüringer Landtag beschäftigt. Seit 2014 gehört sie dem Stadtrat von Nordhausen an, in den Kreistag Nordhausen wurde sie 2024 gewählt. Katja Mitteldorf ist verheiratet.

Bildrechte: MDR/Franziska Baum

Die Kandidatin der FDP für das Direktmandat im Wahlkreis Nordhausen II ist Franziska Baum. Sie wurde 1982 in Erfurt geboren und schloss 2005 ihr Bachelorstudium in Informations- und Kommunikationsmanagement an der OTA-Hochschule Berlin ab. Von 2005 bis 2008 arbeitete sie in Oranienburg als Werkleiterin im Stadtmarketing und als Marketing-Managerin im Stadtservice. Von 2008 bis 2013 war sie in London als Finanzbuchhalterin des Erzbistums Westminster und im Finanzvorstand der Europäischen Arzneimittel-Agentur tätig.

2013 zog sie zurück nach Erfurt und war anschließend als Projektassistenz beim Verkehrsverbund Mittelthüringen und als Projektleiterin beim Thüringer Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum des Rationalisierungs-Kuratorium Thüringen tätig. Seit 2013 arbeitet sie zusätzlich als freiberufliche PR-Referentin und Projektmanagerin.

In die FDP trat sie 2017 ein. Bei der Landtagswahl 2019 wurde sie über die Landesliste der Partei in den Landtag gewählt. Franziska Baum ist verheiratet.

Patrick Börsch ist der Bewerber der SPD um das Direktmandat für den Thüringer Landtag im Wahlkreis Nordhausen II. Er wurde 1978 geboren und ist im Raum Nordhausen als DJ aktiv. Von 2001 bis 2006 studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Jena, von 2005 bis 2017 Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Nordhausen.

Er wurde 2019 Leiter der Geschäftsstelle des Kreissportbundes und zog im selben Jahr bei der Kommunalwahl über die Liste der SPD in den Kreistag und Stadtrat ein. Patrick Börsch hat zwei Kinder.

Die Bewerberin der AfD im Wahlkreis Nordhausen II ist Kerstin Düben-Schaumann. Sie ist gelernte Friseurmeisterin und betreibt zwei Friesursalons in Sangerhausen und Nordhausen.

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services