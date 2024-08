Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Uwe Thrum hat 2019 das Direktmandat im Saale-Orla-Kreis I gewonnen und möchte es 2024 verteidigen. Er wurde 1974 in Schleiz geboren und beendete 1994 eine Ausbildung zum Tischler. Es folgte der Wehrdienst und anschließend eine Weiterbildung zum Tischlermeister. Von 1997 bis zu seinem Einzug in den Landtag war Thrum als Tischlermeister angestellt.

In der AfD ist er stellvertretender Vorsitzender im Kreistag des Saale-Orla-Kreises. Zu Beginn des Jahres kandidierte Thrum für das Amt des Landrates im Saale-Orla-Kreis, verlor jedoch die Stichwahl. Uwe Thrum ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Ralf Kalich ist zuletzt 2019 über die Landesliste der Partei Die Linke in den Landtag eingezogen und kandidiert diesmal ausschließlich direkt. Geboren wurde Kalich 1961 in Bad Lobenstein und schloss 1979 eine Ausbildung zum Elektromonteur ab. Bei den DDR-Grenztruppen wurde er zum Offizier ausgebildet und durchlief mehrere Verwendungen. 1990 schied er aus dem Dienst aus. Nach einjähriger Arbeitslosigkeit machte Kalich sich als Handelsvertreter selbstständig. Bei einem Sicherheitsunternehmen fing er 1992 als Wachmann an.

Im Jahr 2004 ließ er sich zum geprüften Wachmann ausbilden. Für Die Linke saß er ab 2005 das erste Mal im Thüringer Landtag. Nachdem er 2009 kein Mandat erhalten hatte, arbeitete er im Wahlkreisbüro des Abgeordneten Frank Kuschel. Als Regionalmitarbeiter im Landesverband der Linken für die Kreise Saale-Orla und Saalfeld/Rudolstadt war er zwischen 2010 und 2012 beschäftigt. Seit 2012 sitzt er wieder im Landtag und gründete 2016 eine Gaststätte in Blankenstein.

Seiner Partei trat er bereits 1990 bei und wurde 2001 zum stellvertretenden Vorsitzenden im Kreisverband Saale-Orla-Kreis gewählt. Im Kreistag des Saale-Orla-Kreis ist er Mitglied sowie im Gemeinderat von Rosenthal am Rennsteig. Ralf Kalich ist verheiratet und hat vier Kinder.

Bildrechte: Katrin Gersdorf

Für die Christdemokraten kandidiert Katrin Gersdorf für das Direktmandat im Wahlkreis Saale-Orla-Kreis I. Sie wurde 1963 in Bad Lobenstein geboren. Die gelernte Maschinenbauzeichnerin arbeitet als Projektleiterin. Die stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU sitzt im Kreistag des Saale-Orla-Kreises. Katrin Gersdorf ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.

Bildrechte: SPD Thüringen

Der Kandidat für das Landtags-Direktmandat der SPD im Wahlkreis Saale-Orla-Kreis I ist Moritz Kalthoff. Geboren wurde 1992 in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen. 2011 begann er ein Studium der Politikwissenschaften und der Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sein Studium setzte er ab 2015 in Meißen fort, brach es aber nach kurzer Zeit ab.

Bevor er 2017 in Eisenberg als Postbote anfing, war er in verschiedenen Industrieunternehmen beschäftigt. Seit 2021 ist er Standortleiter bei der Post. Der SPD trat er 2013 bei und war Gründungsmitglied der Jusos in Meißen. Moritz Kalthoff ist Vater von zwei Kindern.

Lennart Scheffczyk wurde 1991 geboren und ist der Direktkandidat der UBV im Wahlkreis Saale-Orla-Kreis I. An der Hochschule für Telekommunikation in Leipzig studierte er bis 2013 Telekommunikationsinformatik und schloss mit einem Bachelor ab. Bei einem IT-Dienstleistungsunternehmen in Zwickau war er nach seinem Studium als Systemingenieur und Manager beschäftigt. Seit 2024 ist er als Unternehmensberater tätig.

Der Wahlkreis umfasst die südlichen Gemeinden des Saale-Orla-Kreises Bad Lobenstein, Dittersdorf, Gefell, Görkwitz, Göschitz, Hirschberg, Kirschkau, Löhma, Moßbach, Neundorf (bei Schleiz), Oettersdorf, Plothen, Pörmitz, Remptendorf, Rosenthal am Rennsteig, Saalburg-Ebersdorf, Schleiz, Tanna, Tegau, Volkmannsdorf und Wurzbach. Insgesamt leben im Wahlkreis circa 34.000 Wahlberechtigte.

