Für die CDU will Maik Kowalleck die 2009, 2014 und 2019 errungenen Direktmandate im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II verteidigen. Er wurde 1974 in Saalfeld/Saale geboren und begann nach Abitur und Wehrdienst 1994 eine Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation. Im Anschluss daran studierte er bis 2000 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Psychologie.

In den Bereichen Projektentwicklung und Finanzierung machte er sich selbstständig und wurde 2006 Geschäftsführer im Kreisverband der CDU Saalfeld-Rudolstadt. Eine Weiterbildung zum Finanzierungsfachmann an Landesbausparkasse Hessen-Thüringen folgte 2003. Seinen Betriebswirt erwarb er 2006 an der Handwerkskammer Ostthüringen.

Kowalleck trat 1995 den Christdemokraten bei und gehört seit 1997 dem Stadtrat von Saalfeld an. Er ist Mitglied des Kreistages des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt. 2007 wurde er zum Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes in Saalfeld gewählt. Maik Kowalleck ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Katharina König-Preuss ist seit 2009 jeweils über die Landesliste ihrer Partei in den Thüringer Landtag gewählt worden. Dieses Mal steht sie auf Platz 5 der Liste und kandidiert zudem für das Direktmandat in Saalfeld-Rudolstadt II. Sie wurde 1978 in Erfurt geboren und ging nach dem Abitur für ein soziales Jahr nach Jerusalem. Von 1999 bis 2002 studierte sie Semitische Philologie, Islamwissenschaft und Politikwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Beim Jugendzentrum in Jena war sie ab 2002 bis zu ihrem Einzug in den Landtag als Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin beschäftigt. Berufsbegleitend begann sie ein Studium der Sozialen Dienste an der Berufsakademie, welches sie 2007 abschloss. Seit 2004 ist König-Preuss Stadträtin in Jena. Katharina König-Preuss ist verheiratet.

Denis Häußer kandidiert für AfD für das Direktmandat im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II. Er wurde 1974 in Saalfeld geboren. Nach Abitur und Zivildienst studierte er und ist seit 1996 in einer Softwarefirma beschäftigt.

Der AfD trat er 2013 bei und wurde 2019 in den Stadtrat von Saalfeld sowie den Kreistag von Saalfeld-Rudolstadt gewählt. Häußer ist geschieden und hat einen Sohn.

Der Kandidat für das Direktmandat der SPD im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II ist Steffen Lutz. In Saalfeld wurde er 1970 geboren. Nach Abitur, Wehr- und Zivildienst begann er 1990 an der Pädagogischen Hochschule Erfurt zu studieren. Ein Jahr später wechselte er an die Friedrich-Schiller-Universität Jena, um dort ein Studium der Rechtswissenschaften zu beginnen. 1997 legte er das erste Staatsexamen ab und ging als Referendar zur Stadt Saalfeld und zum Thüringer Gemeinde- und Städtebund. Sein zweites Stasstsexamen folgte 1999.

Zunächst war in Erfurt in einer Rechtsanwaltskanzelei beschäftigt. Zurück nach Saalfeld kam er 2003 und arbeitet seitdem in einer Kanzlei mit den Schwerpunkten Architekten- und Baurecht. Der SPD trat er 1999 bei. Anfang 2014 wurde er Vorsitzender des Ortsvereins in Saalfeld. Er wurde in den Stadtrat von Saalfeld gewählt und ist Fraktionsvorsitzender. Steffen Lutz ist verheiratet und Familienvater.

Aus Mötzelbach möchte Frank Bock für die Grünen im September per Direktmandat in den Landtag einziehen. Der studierte Landschaftsarchitekt und Geologe wurde 1964 geboren. Seiner Partei ist er 2010 beigetreten und ist Beisitzer im Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt.

André-René Kube ist der Direktkandidat der FDP im Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II. Er wurde 1972 geboren und ist studierter Diplom-Rechtspfleger. Zusätzlich ist er Technischer Fachwirt. Derzeit ist er als freiberuflicher Rechtlicher Betreuer und Nachlasspfleger beschäftigt. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist er der Kreisvorsitzende seiner Partei. Kube ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Für die Werteunion tritt im September Steffen Teichmann für die Kandidatur um ein Direktmandat an. Er wurde 1966 geboren und ist Inhaber und Geschäftsführer eines Fitnessstudios in Saalfeld.

Der Wahlkreis umfasst vom Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Gemeinden Altenbeuthen, Drognitz, Gräfenthal, Hohenwarte, Kaulsdorf, Lehesten, Leutenberg, Probstzella, Saalfeld/Saale und Unterwellenborn. Südwestlich von Saalfeld beginnt das Thüringer Schiefergebirge. Bekannteste Sehenswürdigkeit sind die Feengrotten. Außerdem ist die Stadt ein bedeutender Eisenbahnknoten. Im Wahlkreis leben knapp 44.000 Wahlberechtigte.