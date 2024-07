Bildrechte: Jane Croll

Jane Croll wurde 1981 in Bad Langensalza geboren und ist die Kandidatin der CDU für das Direktmandat im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis II. Als gelernte Wellness- und Spa-Managerin leitet sie in einem Unternehmen diesen Bereich.

Der CDU trat sie 2003 bei und arbeitet seit 2004 im Stadtverband Bad Langensalza mit. 2018 übernahm sie den Vorsitz. Im Stadtrat von Bad Langensalza sitzt sie seit 2007 und war zwischen 2014 und 2024 Ortsteilbürgermeisterin von Wiegleben. Die stellvertretende Vorsitzende der CDU im Unstrut-Hainich-Kreis ist seit 2019 Mitglied des Kreistages. Von 2019 bis 2022 war sie Vorsitzende der Stadtratsfraktion ihrer Partei in Bad Langensalza.

Jane Croll ist Mutter von zwei Söhnen.

Die 2019 über die Landesliste in den Landtag eingezogene Cordula Eger möchte dieses Jahr per Direktmandat im Unstrut-Hainich-Kreis II in den Landtag einziehen. Sie wohnt in Herbsleben und wurde 1975 in Bad Langensalza geboren. Nach ihrem Jura-Studium arbeitete sie in einer Anwaltskanzlei. Beim Thüringer Landtag fing sie 2004 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für ihre Partei im Bereich Gesundheit an.

Als Kreisvorsitzende ihrer Partei ist sie seit 2009 Mitglied des Kreistages im Unstrut-Hainich-Kreis sowie im Gemeinderat von Herbsleben. Cordula Eger hat einen Sohn.

Für die AfD geht Stefan Möller ins Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis II. Er wurde 1975 in Erfurt geboren und hat Jura an der Uni Jena studiert. Er arbeitete er zunächst in mehreren Anwaltskanzleien, bevor er 2007 seine eigene Kanzlei in Erfurt gründete. Von 2007 bis 2014 war er Jurist für die Thüringer Energie AG. Seit 2014 ist er Mitglied des Thüringer Landtages.

Zwischen 2013 und 2016 war er Beisitzer des AfD-Kreisverbands Mittelthüringen und wurde 2014 über die Landesliste in den Landtag gewählt. Für seine Partei ist er seit 2014 an der Seite von Björn Höcke der Landessprecher in Thüringen. Im selben Jahr wurde er zum Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion gewählt.

Die SPD schickt im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis II Markus Reinders ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Als gelernter Elektroinstallateur arbeitet er zunächst in der Logistik, bevor er 2001 als Wachmann in die Sicherheitsbranche wechselte. Dort ist er seit 2014 als Manager tätig. Das Sozialgericht in Gotha vereidigte ihn 2021 als ehrenamtlichen Richter.

Markus Reinders ist verheiratet und Vater von drei Kindern sowie zwei Stiefkindern.

Der Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis II umfasst den südöstlichen Teil des Kreises rund um die Kurstadt Bad Langensalza. Zum Wahlkreis gehören die Gemeinden Bad Tennstedt, Ballhausen, Blankenburg, Bruchstedt, Großvargula, Haussömmern, Herbsleben, Hornsömmern, Kammerforst, Kirchheilingen, Körner, Kutzleben, Marolterode, Mittelsömmern, Nottertal-Heilinger Höhen, Oppershausen, Schönstedt, Sundhausen, Tottleben, Unstrut-Hainich, Urleben und Vogtei. Es sind circa 42.000 Personen Wahlbereichtigt.